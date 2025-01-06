Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %41,5 ve yıllık %10,7 artışla 310.779 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %42,8 ve yıllık %14,1 artışla 180,45 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %0,5 düşüşle 3,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,7 düşüşle 1,80 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 572.509 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 204.232 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 200.130 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk on bir ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
637.419
|
572.509
|
-10,2
|
66.553
|
63.630
|
-4,4
|
Romanya
|
92.302
|
204.232
|
121,3
|
35.372
|
7.317
|
-79,3
|
Arnavutluk
|
69.348
|
200.130
|
188,6
|
5.061
|
20.933
|
313,6
|
KKTC
|
115.307
|
142.595
|
23,7
|
9.051
|
13.850
|
53
|
Etiyopya
|
232.175
|
130.633
|
-43,7
|
325
|
6.348
|
-
|
Suriye
|
90.107
|
123.495
|
37,1
|
13.986
|
16.114
|
15,2
|
Dominik Cumhuriyeti
|
39.677
|
96.753
|
143,9
|
-
|
16.640
|
-
|
İngiltere
|
786
|
84.721
|
-
|
211
|
18.458
|
-
|
Cibuti
|
97.277
|
83.825
|
-13,8
|
18.942
|
7.148
|
-62,3
|
Panama
|
114.709
|
78.066
|
-31,9
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: