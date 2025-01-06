Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %41,5 ve yıllık %10,7 artışla 310.779 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %42,8 ve yıllık %14,1 artışla 180,45 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %0,5 düşüşle 3,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,7 düşüşle 1,80 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 572.509 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 204.232 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 200.130 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk on bir ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 637.419 572.509 -10,2 66.553 63.630 -4,4 Romanya 92.302 204.232 121,3 35.372 7.317 -79,3 Arnavutluk 69.348 200.130 188,6 5.061 20.933 313,6 KKTC 115.307 142.595 23,7 9.051 13.850 53 Etiyopya 232.175 130.633 -43,7 325 6.348 - Suriye 90.107 123.495 37,1 13.986 16.114 15,2 Dominik Cumhuriyeti 39.677 96.753 143,9 - 16.640 - İngiltere 786 84.721 - 211 18.458 - Cibuti 97.277 83.825 -13,8 18.942 7.148 -62,3 Panama 114.709 78.066 -31,9 - - -