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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %0,5 geriledi

Pazartesi, 06 Ocak 2025 10:55:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında inşaat demiri ihracatı aylık %41,5 ve yıllık %10,7 artışla 310.779 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %42,8 ve yıllık %14,1 artışla 180,45 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %0,5 düşüşle 3,07 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,7 düşüşle 1,80 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,2 düşüşle 572.509 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 204.232 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 200.130 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk on bir ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

637.419

572.509

-10,2

66.553

63.630

-4,4

Romanya

92.302

204.232

121,3

35.372

7.317

-79,3

Arnavutluk

69.348

200.130

188,6

5.061

20.933

313,6

KKTC

115.307

142.595

23,7

9.051

13.850

53

Etiyopya

232.175

130.633

-43,7

325

6.348

-

Suriye

90.107

123.495

37,1

13.986

16.114

15,2

Dominik Cumhuriyeti

39.677

96.753

143,9

-

16.640

-

İngiltere

786

84.721

-

211

18.458

-

Cibuti

97.277

83.825

-13,8

18.942

7.148

-62,3

Panama

114.709

78.066

-31,9

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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