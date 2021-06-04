Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %10,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,5 ve yıllık %149 artışla 140.641 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %38 ve yıllık bazda %282,1 artışla 96,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %10,4 artışla 420.071 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,4 artışla 260,97 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 108.666 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 30.955 mt alım yapan Kanada takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
108.666
|
84.634
|
28,40
|
24.666
|
9.018
|
173,52
|
Hollanda
|
85.851
|
-
|
-
|
56.256
|
-
|
-
|
Kanada
|
30.955
|
1.039
|
2879,31
|
30.662
|
701
|
4274,04
|
Haiti
|
27.924
|
34.768
|
-19,68
|
-
|
5.426
|
-
|
Peru
|
23.401
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
20.285
|
-
|
-
|
398
|
-
|
-
|
İtalya
|
15.501
|
-
|
-
|
3.000
|
-
|
-
|
Romanya
|
11.711
|
14.265
|
-17,90
|
268
|
-
|
-
|
Fas
|
11.083
|
22.182
|
-50,04
|
257
|
-
|
-
|
Paraguay
|
10.720
|
5.188
|
106,63
|
1.407
|
944
|
49,05
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: