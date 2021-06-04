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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %10,4 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 15:50:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,5 ve yıllık %149 artışla 140.641 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %38 ve yıllık bazda %282,1 artışla 96,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %10,4 artışla 420.071 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,4 artışla 260,97 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 108.666 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 30.955 mt alım yapan Kanada takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

108.666

84.634

28,40

24.666

9.018

173,52

Hollanda     

85.851

-

-

56.256

-

-

Kanada

30.955

1.039

2879,31

30.662

701

4274,04

Haiti

27.924

34.768

-19,68

-

5.426

-

Peru

23.401

-

-

-

-

-

Brezilya

20.285

-

-

398

-

-

İtalya

15.501

-

-

3.000

-

-

Romanya

11.711

14.265

-17,90

268

-

-

Fas

11.083

22.182

-50,04

257

-

-

Paraguay

10.720

5.188

106,63

1.407

944

49,05

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: uzun ürünler  çelik üretimi  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  filmaşin  |  benzer haberler »


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