Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %10,4 arttı

Cuma, 04 Haziran 2021 15:50:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,5 ve yıllık %149 artışla 140.641 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %38 ve yıllık bazda %282,1 artışla 96,62 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %10,4 artışla 420.071 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,4 artışla 260,97 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 108.666 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 85.851 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 30.955 mt alım yapan Kanada takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 108.666 84.634 28,40 24.666 9.018 173,52 Hollanda 85.851 - - 56.256 - - Kanada 30.955 1.039 2879,31 30.662 701 4274,04 Haiti 27.924 34.768 -19,68 - 5.426 - Peru 23.401 - - - - - Brezilya 20.285 - - 398 - - İtalya 15.501 - - 3.000 - - Romanya 11.711 14.265 -17,90 268 - - Fas 11.083 22.182 -50,04 257 - - Paraguay 10.720 5.188 106,63 1.407 944 49,05

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: