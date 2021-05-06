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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %13,8 azaldı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 12:21:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,6 ve yıllık %18,7 artışla 108.558 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %69,1 ve yıllık bazda %67,7 artışla 70 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %13,8 düşüşle 279.348 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10 artışla 164,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 84.000 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 29.119 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 27.924 mt alım yapan Haiti takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2021

Ocak-Mart 2020

Yıllık değişim (%)

Mart 2021

Mart 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

84.000

75.615

11,09

16.932

10.326

63,97

Hollanda     

29.119

-

-

29.119

-

-

Haiti

27.924

29.342

-4,83

-

24.648

-

Peru

23.609

-

-

12.721

-

-

Brezilya

19.887

-

-

417

-

-

İtalya

12.501

-

-

12.439

-

-

Romanya

11.636

14.265

-18,43

4.200

10.416

-59,68

Fas

10.826

22.182

-51,19

10.507

-

-

Paraguay

9.313

4.244

119,44

2.681

1.238

116,56

Fildişi Sahili

4.892

8.349

-41,41

-

4.249

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: filmaşin  Avrupa  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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