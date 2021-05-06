Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %13,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,6 ve yıllık %18,7 artışla 108.558 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %69,1 ve yıllık bazda %67,7 artışla 70 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %13,8 düşüşle 279.348 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10 artışla 164,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 84.000 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 29.119 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 27.924 mt alım yapan Haiti takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2021
|
Ocak-Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2021
|
Mart 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
84.000
|
75.615
|
11,09
|
16.932
|
10.326
|
63,97
|
Hollanda
|
29.119
|
-
|
-
|
29.119
|
-
|
-
|
Haiti
|
27.924
|
29.342
|
-4,83
|
-
|
24.648
|
-
|
Peru
|
23.609
|
-
|
-
|
12.721
|
-
|
-
|
Brezilya
|
19.887
|
-
|
-
|
417
|
-
|
-
|
İtalya
|
12.501
|
-
|
-
|
12.439
|
-
|
-
|
Romanya
|
11.636
|
14.265
|
-18,43
|
4.200
|
10.416
|
-59,68
|
Fas
|
10.826
|
22.182
|
-51,19
|
10.507
|
-
|
-
|
Paraguay
|
9.313
|
4.244
|
119,44
|
2.681
|
1.238
|
116,56
|
Fildişi Sahili
|
4.892
|
8.349
|
-41,41
|
-
|
4.249
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: