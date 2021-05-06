Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %13,8 azaldı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 12:21:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %57,6 ve yıllık %18,7 artışla 108.558 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %69,1 ve yıllık bazda %67,7 artışla 70 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %13,8 düşüşle 279.348 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %10 artışla 164,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 84.000 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 29.119 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 27.924 mt alım yapan Haiti takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2021 Ocak-Mart 2020 Yıllık değişim (%) Mart 2021 Mart 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 84.000 75.615 11,09 16.932 10.326 63,97 Hollanda 29.119 - - 29.119 - - Haiti 27.924 29.342 -4,83 - 24.648 - Peru 23.609 - - 12.721 - - Brezilya 19.887 - - 417 - - İtalya 12.501 - - 12.439 - - Romanya 11.636 14.265 -18,43 4.200 10.416 -59,68 Fas 10.826 22.182 -51,19 10.507 - - Paraguay 9.313 4.244 119,44 2.681 1.238 116,56 Fildişi Sahili 4.892 8.349 -41,41 - 4.249 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: