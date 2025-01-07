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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %29,5 arttı

Salı, 07 Ocak 2025 11:05:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %13,8 ve yıllık %71,2 düşüşle 26.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %69 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %13 düşüşle 16,43 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın on bir ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %29,5 artışla 792.635 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %24,7 artışla 485,91 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 72.477 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 66.952 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2024

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2023

Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

152.293

237.516

56

52.611

-

-

Avustralya

37.146

72.477

95,1

2.078

7.841

277,3

Bulgaristan

24.733

66.952

170,7

8.983

-

-

Bosna-Hersek

12.888

45.764

255,1

9.336

-

-

İspanya

24.966

39.883

59,7

3.498

-

-

Belçika

3

34.548

>1000

1

-

-

İtalya

7.005

32.831

368,7

3.953

-

-

İsrail

199.862

22.128

-88,9

-

-

-

İngiltere

1.568

16.087

926

-

-

-

Mısır

8.658

15.482

78,8

308

500

62,3

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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