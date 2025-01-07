Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %29,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %13,8 ve yıllık %71,2 düşüşle 26.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %69 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %13 düşüşle 16,43 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın on bir ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %29,5 artışla 792.635 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %24,7 artışla 485,91 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 72.477 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 66.952 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2023 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 152.293 237.516 56 52.611 - - Avustralya 37.146 72.477 95,1 2.078 7.841 277,3 Bulgaristan 24.733 66.952 170,7 8.983 - - Bosna-Hersek 12.888 45.764 255,1 9.336 - - İspanya 24.966 39.883 59,7 3.498 - - Belçika 3 34.548 >1000 1 - - İtalya 7.005 32.831 368,7 3.953 - - İsrail 199.862 22.128 -88,9 - - - İngiltere 1.568 16.087 926 - - - Mısır 8.658 15.482 78,8 308 500 62,3