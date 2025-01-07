Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %29,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %13,8 ve yıllık %71,2 düşüşle 26.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %69 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %13 düşüşle 16,43 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın on bir ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %29,5 artışla 792.635 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %24,7 artışla 485,91 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 72.477 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 66.952 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.
Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2024
|
Yıllık değişim
|
Kasım 2023
|
Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
152.293
|
237.516
|
56
|
52.611
|
-
|
-
|
Avustralya
|
37.146
|
72.477
|
95,1
|
2.078
|
7.841
|
277,3
|
Bulgaristan
|
24.733
|
66.952
|
170,7
|
8.983
|
-
|
-
|
Bosna-Hersek
|
12.888
|
45.764
|
255,1
|
9.336
|
-
|
-
|
İspanya
|
24.966
|
39.883
|
59,7
|
3.498
|
-
|
-
|
Belçika
|
3
|
34.548
|
>1000
|
1
|
-
|
-
|
İtalya
|
7.005
|
32.831
|
368,7
|
3.953
|
-
|
-
|
İsrail
|
199.862
|
22.128
|
-88,9
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
1.568
|
16.087
|
926
|
-
|
-
|
-
|
Mısır
|
8.658
|
15.482
|
78,8
|
308
|
500
|
62,3
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: