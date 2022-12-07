Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %10,1 düştü

Çarşamba, 07 Aralık 2022 17:18:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %55,3 ve yıllık %41,1 düşüşle 70.090 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık %54,4 ve yıllık %49,8 düşüşle 48,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,1 düşüşle 1,08 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık %1,4 düşüşle 855,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 235.471 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.632 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 73.090 mt alım yapan Senegal takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 235.471 229.178 +2,7 85.310 26.321 +224,1 Romanya 120.632 65.066 +85,4 - 7.058 - Senegal 73.090 23.391 +212,5 7.689 5.599 +37,3 Fas 51.198 25.338 +102,1 12.628 - - Kanada 51.075 49.102 +4 1.492 4.114 -63,7 Hollanda 50.147 14.783 +239,2 - 182 - Fildişi Sahili 42.599 55.539 -23,3 - 14.089 - Haiti 41.607 32.829 +26,7 5.898 - - İtalya 35.476 38.429 -7,7 - 5.957 - Bulgaristan 34.193 10.227 +234,3 2.006 - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: