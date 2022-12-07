Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %10,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %55,3 ve yıllık %41,1 düşüşle 70.090 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık %54,4 ve yıllık %49,8 düşüşle 48,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,1 düşüşle 1,08 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık %1,4 düşüşle 855,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 235.471 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.632 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 73.090 mt alım yapan Senegal takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
235.471
|
229.178
|
+2,7
|
85.310
|
26.321
|
+224,1
|
Romanya
|
120.632
|
65.066
|
+85,4
|
-
|
7.058
|
-
|
Senegal
|
73.090
|
23.391
|
+212,5
|
7.689
|
5.599
|
+37,3
|
Fas
|
51.198
|
25.338
|
+102,1
|
12.628
|
-
|
-
|
Kanada
|
51.075
|
49.102
|
+4
|
1.492
|
4.114
|
-63,7
|
Hollanda
|
50.147
|
14.783
|
+239,2
|
-
|
182
|
-
|
Fildişi Sahili
|
42.599
|
55.539
|
-23,3
|
-
|
14.089
|
-
|
Haiti
|
41.607
|
32.829
|
+26,7
|
5.898
|
-
|
-
|
İtalya
|
35.476
|
38.429
|
-7,7
|
-
|
5.957
|
-
|
Bulgaristan
|
34.193
|
10.227
|
+234,3
|
2.006
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: