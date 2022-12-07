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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %10,1 düştü

Çarşamba, 07 Aralık 2022 17:18:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %55,3 ve yıllık %41,1 düşüşle 70.090 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık %54,4 ve yıllık %49,8 düşüşle 48,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %10,1 düşüşle 1,08 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık %1,4 düşüşle 855,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 235.471 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 120.632 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 73.090 mt alım yapan Senegal takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

235.471

229.178

+2,7

85.310

26.321

+224,1

Romanya

120.632

65.066

+85,4

-

7.058

-

Senegal

73.090

23.391

+212,5

7.689

5.599

+37,3

Fas

51.198

25.338

+102,1

12.628

-

-

Kanada

51.075

49.102

+4

1.492

4.114

-63,7

Hollanda

50.147

14.783

+239,2

-

182

-

Fildişi Sahili

42.599

55.539

-23,3

-

14.089

-

Haiti

41.607

32.829

+26,7

5.898

-

-

İtalya

35.476

38.429

-7,7

-

5.957

-

Bulgaristan

34.193

10.227

+234,3

2.006

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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