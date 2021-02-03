Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılında %30,8 azaldı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 14:52:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,6 ve yıllık %16,7 artışla 121.482 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %32,6 ve yıllık bazda %32,9 artışla 61,74 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılına kıyasla %30,8 düşüşle 1,26 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %35,9 düşüşle 580,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 325.092 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 136.018 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 90.362 mt alım yapan Hollanda takip etti.

2020 yılında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) İsrail 325.092 406.287 -19,98 14.724 36.976 -60,18 Haiti 136.018 114.643 18,64 10.355 17.300 -40,14 Hollanda 90.362 153.647 -41,19 30.282 - - Fas 68.924 86.590 -20,40 - - - Mısır 61.422 51.802 18,57 5.793 238 2334,03 Senegal 58.104 58.320 -0,37 10.486 1.996 425,35 Singapur 42.726 112.234 -61,93 - 689 - Romanya 37.497 110.338 -66,02 552 6.496 -91,50 Gana 27.763 10.100 174,88 961 - - Dominik Cumhuriyeti 27.341 32.710 -16,41 2.677 - -

2020 yılında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: