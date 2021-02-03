Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılında %30,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,6 ve yıllık %16,7 artışla 121.482 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %32,6 ve yıllık bazda %32,9 artışla 61,74 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılına kıyasla %30,8 düşüşle 1,26 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %35,9 düşüşle 580,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 325.092 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 136.018 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 90.362 mt alım yapan Hollanda takip etti.
2020 yılında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
325.092
|
406.287
|
-19,98
|
14.724
|
36.976
|
-60,18
|
Haiti
|
136.018
|
114.643
|
18,64
|
10.355
|
17.300
|
-40,14
|
Hollanda
|
90.362
|
153.647
|
-41,19
|
30.282
|
-
|
-
|
Fas
|
68.924
|
86.590
|
-20,40
|
-
|
-
|
-
|
Mısır
|
61.422
|
51.802
|
18,57
|
5.793
|
238
|
2334,03
|
Senegal
|
58.104
|
58.320
|
-0,37
|
10.486
|
1.996
|
425,35
|
Singapur
|
42.726
|
112.234
|
-61,93
|
-
|
689
|
-
|
Romanya
|
37.497
|
110.338
|
-66,02
|
552
|
6.496
|
-91,50
|
Gana
|
27.763
|
10.100
|
174,88
|
961
|
-
|
-
|
Dominik Cumhuriyeti
|
27.341
|
32.710
|
-16,41
|
2.677
|
-
|
-
2020 yılında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: