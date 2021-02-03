﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2020 yılında %30,8 azaldı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 14:52:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %29,6 ve yıllık %16,7 artışla 121.482 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %32,6 ve yıllık bazda %32,9 artışla 61,74 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2019 yılına kıyasla %30,8 düşüşle 1,26 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %35,9 düşüşle 580,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 325.092 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 136.018 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 90.362 mt alım yapan Hollanda takip etti.

2020 yılında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

İsrail

325.092

406.287

-19,98

14.724

36.976

-60,18

Haiti     

136.018

114.643

18,64

10.355

17.300

-40,14

Hollanda

90.362

153.647

-41,19

30.282

-

-

Fas

68.924

86.590

-20,40

-

-

-

Mısır

61.422

51.802

18,57

5.793

238

2334,03

Senegal

58.104

58.320

-0,37

10.486

1.996

425,35

Singapur

42.726

112.234

-61,93

-

689

-

Romanya

37.497

110.338

-66,02

552

6.496

-91,50

Gana

27.763

10.100

174,88

961

-

-

Dominik Cumhuriyeti

27.341

32.710

-16,41

2.677

-

-

2020 yılında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  filmaşin  uzun ürünler  Türkiye  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Şub

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2020 yılında %0,4 azaldı
21  Oca

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Kasım döneminde %4,2 düştü
19  Oca

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %33,5 azaldı
18  Oca

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %2,8 azaldı
08  Oca

İsdemir 2 No’lu yüksek fırının onarımını tamamladı