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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Şubat ayında aylık %3,74 arttı

Pazartesi, 04 Mart 2024 12:14:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3,74, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %47,29 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %45,71 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %4,99 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %50,4 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %31,86 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,87 ve yıllık %61,41 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %53,27 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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