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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ocak ayında aylık %5,39 arttı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 11:18:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,14, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %44,2 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %47,53 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %5,39 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %47,93 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %30,02 olduğu açıklandı. 

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %5,87 ve yıllık %61,09 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %52,22 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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