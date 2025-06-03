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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mayıs’ta aylık %2,28 arttı

Salı, 03 Haziran 2025 10:20:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,48, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,13 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %30,17 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,28 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %13,12 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %18,27 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,59 ve yıllık %21,99 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %27,11 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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