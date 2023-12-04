Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım ayında aylık %2,08 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 11:43:13 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,81, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %42,25 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %53,15 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,08 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %40,18 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %27,35 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,27 ve yıllık %57,15 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %51,35 arttı.