﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım ayında aylık %2,08 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 11:43:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,81, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %42,25 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %53,15 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,08 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %40,18 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %27,35 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,27 ve yıllık %57,15 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %51,35 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatlarını yükseltti

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de deep sea çıkışlı hurda fiyatları sertçe yükseldi

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları üst sınırdan 5$/mt yükseldi

01 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen kutu profil fiyatları daha da arttı

01 Ara | Boru

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları yukarı yönlü

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını hafta biterken revize etti

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel yassı mamul fiyatları sertçe arttı

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

İçdaş uzun mamul fiyatlarını artırdı

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

TÇÜD: Türkiye’nin çelik üretimi yeni kapasiteler sayesinde Ekim’de arttı

30 Kas | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel yassı mamul fiyatlarındaki artış sürüyor

30 Kas | Yassı Ürünler ve Slab