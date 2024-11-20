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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ekim ayında aylık %1,02 yükseldi

Çarşamba, 20 Kasım 2024 11:13:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %0,09, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %30,7 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %47,62 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %1,02 ve yıllık %27,75 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %37,54 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,07 yükselirken 2023’ün Ekim ayına kıyasla %33,02 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %50,06 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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