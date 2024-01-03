Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Aralık ayında aylık %3,22 arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 10:29:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1,14, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %42,22 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %49,93 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,22 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %43,35 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %28,36 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %3,02 ve yıllık %58,93 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %51,54 arttı.