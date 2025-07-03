Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları 2025’in Haziran ayında %2,46 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,46, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %24,45 ve 12 aylık ortalamaya kıyasla %28,34 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %1,77 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %16,07 artış kaydetti. Bununla birlikte geçtiğimiz 12 aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %16,94 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,81 ve yıllık %22,63 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son 12 aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %25,42 arttı.