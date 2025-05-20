Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %3,14 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,41, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %22,92 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %28,57 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,14 ve yıllık %17,40 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %24,42 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %4,51 yükselirken, 2024’ün Nisan ayına kıyasla %23,55 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %29,40 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.