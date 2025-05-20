 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Nisan ayında aylık %3,14 yükseldi

Salı, 20 Mayıs 2025 11:16:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,41, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %22,92 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %28,57 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,14 ve yıllık %17,40 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %24,42 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %4,51 yükselirken, 2024’ün Nisan ayına kıyasla %23,55 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %29,40 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar yeni bağlantılarla birlikte yatay

21 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları nispeten yatay, talep zayıf

21 May | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye zayıf talebe rağmen uzun mamul ihracat fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ticari profil fiyatları değişmedi

21 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları yatay

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

20 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa uzun mamul piyasası farklı trendler izliyor

16 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasası 345$/mt CFR’ı geçti, Asya’da alımların hızlanmasıyla ...

16 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları 345$/mt CFR’ın üzerine çıktı

16 May | Hurda ve Hammadde

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları yükseldi

16 May | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis