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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Mayıs ayında aylık %0,85 artış kaydetti

Cuma, 20 Haziran 2025 12:32:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,40, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %25,34 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %26,15 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %0,85 ve yıllık %15,92 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %21,72 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,06 yükselirken, 2024’ün Mayıs ayına kıyasla %25,56 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %26,94 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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