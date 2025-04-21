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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Mart ayında aylık %3,60 yükseldi

Pazartesi, 21 Nisan 2025 11:49:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %4,06, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %19,34 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %31,43 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,60 ve yıllık %15,92 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %26,86 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %4,14 yükselirken, 2024’ün Mart ayına kıyasla %19,07 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %32,38 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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