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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Kasım ayında aylık %3,12 arttı

Çarşamba, 20 Aralık 2023 10:55:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,51, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %59,15 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %50,1 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,12 ve yıllık %44,1 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %35,75 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %4,5 yükselirken geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %63,5 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %56,6 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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