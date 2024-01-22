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Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Aralık ayında aylık %2,25 arttı

Pazartesi, 22 Ocak 2024 12:26:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2,28, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %58,4 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %50,9 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %2,25 ve yıllık %45,8 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %36,18 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,12 yükselirken 2022’nin Aralık ayına kıyasla %64,77 yükseldi. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %57,29 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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