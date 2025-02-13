Türkiye Suriye’ye yönelik ticaret kısıtlamalarını kaldırdı

Suriye’de rejimin değişmesiyle Türkiye-Suriye ekonomik ve ticari ilişkilerinde ilerleme kaydedildi. Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre eski rejim döneminde uygulanan ihracat, ithalat ve transit kısıtlamalarına değişiklikler getirildi. Söz konusu düzenlemeyle, Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin serbestleşmesi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve transit işlemlerindeki ürün kısıtlamaları kaldırıldı. Böylece Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşyalar, diğer ülkelerle aynı şartlara tabi olacak. Metal hurda hariç olmak üzere Suriye’den diğer ülkelere transit taşımacılık serbest hale getirilirken, daha önce ithalat iznine tabi tutulan ürün listesinin kaldırılmasıyla Suriye’den yapılan ithalat, diğer ülkelerle aynı dış ticaret kurallarına tabi olacak.