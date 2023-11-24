Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında aylık %2,2 arttı

Cuma, 24 Kasım 2023 10:40:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi*, bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 89,1 puan seviyesine kıyasla %2,2 artışla 91 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre, son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi bu yılın Kasım ayında aylık %3 artışla 99,8 puan seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %1,7 artışla 83,5 puan olurken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi %2,6 artışla 98,6 puan seviyesine çıktı.

Aynı ayda inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %2,7 yükselerek 126,5 puan seviyesinde yer aldı.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.