Türkiye inşaat sektörü güven endeksi 2026’nın Şubat ayında %2,1 azaldı

Salı, 24 Şubat 2026 14:50:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık sektörel güven endeksi verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven Endeksi* bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 düşüşle 83,9 puan seviyesinde kaydedildi.

İnşaat sektörlerinde faaliyette bulunan 10 ve daha fazla çalışana sahip özel sektör girişim yöneticileri arasında yapılan bir araştırmaya göre son üç ayda gerçekleşen inşaat faaliyetleri güven endeksi söz konusu ayda aylık %3 artışla 94,5 puan seviyesine yükseldi.

Aynı ayda inşaat sektöründe alınan mevcut sipariş alt endeksi aylık %0,3 yükselişle 80,9 puan seviyesine çıkarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi aylık %4,2 düşerek 87 puan seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında inşaat sektöründe gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisi ise aylık %1,9 azalışla 113,3 puan seviyesine geriledi.

*Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.


