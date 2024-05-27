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Türkiye Azerbaycan’dan ithal kütük, filmaşin ve çubuğa yönelik vergiyi yarıya indirdi

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 12:21:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması’nda yapılan bazı değişikliklere yönelik protokol Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandı.

Söz konusu değişikliklere göre Azerbaycan’dan ithal 7207111400, 7207201500 kodları altında kayıtlı bulunan kütüğe uygulanan gümrük vergisi %22,5’ten %11,25’e indirildi. Ayrıca söz konusu ülkeden 7213911000 kodu altındaki filmaşin ve 7214991000 kodu altındaki çelik çubuk ithalatına uygulanan %30 oranındaki gümrük vergisi %15 olarak revize edildi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye Azerbaycan’dan 18.556 mt kütük ile blum ve 7.170 mt filmaşin ithal etti.


Etiketler: Filmaşin Kütük Yarı Mamul Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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