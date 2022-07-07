Türkiye AB ve Güney Kore’den ithal sıcak saca antidamping vergisi getirdi

Türkiye Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore’den yapılan alaşımlı veya alaşımsız sıcak sac ithalatına antidamping vergisi getirilmesine karar verdi.
AB’li tedarikçilere uygulanacak vergi oranları %7 ila %12,8 arasında değişirken, Güney Koreli tedarikçilere uygulanacak vergi oranları ise %7 ve %8,95 seviyelerinde yer alıyor.
Söz konusu ürüne yönelik vergi soruşturması Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin başvurusu üzerine 2021 yılının Ocak ayında başlatılmıştı.
Vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.
|
|
Şirket
|
Vergi oranı (%)
|
AB
|
Acciaierie d’Italia S.P.A
|
10,9
|
ArcelorMittal Belgium N.V
|
ArcelorMittal Bremen GmbH
|
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
|
ArcelorMittal France SAS
|
ArcelorMittal Méditerranée SAS
|
ArcelorMittal Poland S.A.
|
ArcelorMittal Sagunto S.L.
|
ArcelorMittal Sestao S.L.
|
ArcelorMittal Asturias S.A.
|
Tata Steel Ijmuiden BV
|
7
|
Liberty Galati S.A.
|
8,95
|
Liberty Ostrava a.s
|
Thyssenkrupp Steel Europe AG
|
8,95
|
Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
|
Diğerleri
|
12,8
|
Güney Kore
|
Posco
|
7
|
Hyundai Steel Company
|
7
|
Diğerleri
|
8,95