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Türkiye AB ve Güney Kore’den ithal sıcak saca antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 07 Temmuz 2022 10:10:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore’den yapılan alaşımlı veya alaşımsız sıcak sac ithalatına antidamping vergisi getirilmesine karar verdi.

AB’li tedarikçilere uygulanacak vergi oranları %7 ila %12,8 arasında değişirken, Güney Koreli tedarikçilere uygulanacak vergi oranları ise %7 ve %8,95 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürüne yönelik vergi soruşturması Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin başvurusu üzerine 2021 yılının Ocak ayında başlatılmıştı.

Vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

 

Şirket

Vergi oranı (%)

AB

Acciaierie d’Italia S.P.A

10,9

ArcelorMittal Belgium N.V

ArcelorMittal Bremen GmbH

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

ArcelorMittal France SAS

ArcelorMittal Méditerranée SAS

ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Sagunto S.L.

ArcelorMittal Sestao S.L.

ArcelorMittal Asturias S.A.

Tata Steel Ijmuiden BV

7

Liberty Galati S.A.

8,95

Liberty Ostrava a.s

Thyssenkrupp Steel Europe AG

8,95

Thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH

Diğerleri

12,8

Güney Kore

Posco

7

Hyundai Steel Company

7

Diğerleri

8,95

 


Etiketler: Sıcak Sac Yassı Ürünler Kore Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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