Hindistan’ın sıcak rulo sac ithalatı geçici koruma vergisinin sona ermesine rağmen Kasım’da yaklaşık %55 düştü

Bu yılın Kasım ayında Hindistan’ın sıcak rulo sac ithalatı, Kasım 2024’teki tahmini 571.656 mt seviyesine göre %54’lük keskin bir düşüşle toplam 260.212 mt oldu. Ayrıca ithalat, Ekim ayında önemli bir ticari önlemin devreye gireceği beklentisiyle artan sevkiyatlar sonucu 391.856 mt olarak kaydedilen seviyeye kıyasla %34 azaldı.

Kasım ayında Güney Kore, Çin ve Japonya, Hindistan’ın ilk üç sıcak rulo sac tedarikçisi oldu. Bu ülkeler sırasıyla yıllık bazda %49 düşüşle 119.701 mt, %70,71 düşüşle 49.185 mt ve %56,12 düşüşle 43.138 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Sıcak rulo sac ithalatındaki aylık düşüş, 7 Kasım’da yassı mamullere uygulanan 200 günlük geçici korunma vergisinin süresinin dolmasının ardından piyasadaki temkinli görünümü yansıttı.

Öne çıkan gelişmeler

Nihai koruma vergisi tavsiyesi: Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü (DGTR), sıcak rulo sac dahil belirli yassı çelik ürünler için üç yıl boyunca kademeli olarak uygulanacak bir koruma vergisi öneren nihai raporunu sundu. Buna göre vergi ilk yıl %12, ikinci yıl %11,5, üçüncü yıl ise %11 olarak uygulanacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

Geçici tarifenin sona ermesi: Nisan 2025’te tüm ithal çelik ürünlerine getirilen ve 200 gün boyunca yürürlükte kalan %12’lik geçici vergi, Kasım ayında sona erdi. Bu durum, üç yıllık korunma önleminin resmiyet kazanması beklenirken ticaret açısından kısa vadeli belirsizlik yarattı.

İhracatta güçlü artış

Hindistan’ın sıcak rulo sac ihracatı Kasım 2025’te yıllık bazda %136 artarak 373.986 mt seviyesine çıktı. Bu güçlü artışta, özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması yürürlüğe girmeden önce Avrupa Birliği’nden gelen talepteki artış etkili oldu.

Buna karşın ihracat hacmi Ekim ayına göre %16 düştü. Ekim ayındaki yüksek ihracat, Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarından gelen yoğun talep ve yüksek arzdan kaynaklanmıştı. Aylık düşüşe rağmen ihracat yıllık bazda güçlü seyrini korudu. Ayrıca Hindistan’ın serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı avantajlara dayalı yeni ticaret rotalarına yönelmesi de ihracatı destekledi.

Beklentiler

Kısa vadeli görünüm, DGTR’nin önerdiği üç yıllık koruma vergisine ilişkin Maliye Bakanlığının nihai kararına bağlı olacak. Bu verginin yürürlüğe girmesi durumunda serbest ticaret anlaşmasından yararlanıp düşük vergiyle çelik ihraç eden ancak yeterli katma değer sağlamayan ülkelerden yapılan sevkiyatlar kontrol altına alınacak. Ayrıca Hint çelik üreticilerinin fiyatlama gücünün ve kâr marjlarının korunması sağlanacak. Öte yandan bu önlemin uygulanması otomotiv ve inşaat gibi kullanıcı sektörlerde girdi maliyetlerini artırabilir ve piyasada endişe yaratabilir.

Kaynak: BigMint