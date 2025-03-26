Trump’ın denizcilik sektörünü canlandırma planı Çin'i zor durumda bırakacak

ABD Ticaret Temsilciliği, Trump yönetiminin Çin tarafından teşvik verilen gemileri kullanan sevkiyat şirketlerine yüklü miktarda vergi getirebileceğini ifade etti.

Konuya dair görüşlerini paylaşan ABD Federal Denizcilik Komisyonu Başkanı Louis Sola, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Çin’in kendi gemi inşaatı sektörüne verdiği desteği dengelemek zorundayız,” ifadelerini kullandı.

“2025 Ticaret Politikası Gündemi ve 2024 Yıllık Raporu” adı altında yayımlanan bir ABD Ticaret Temsilciliği raporunda, Çinli sevkiyat şirketlerine ABD limanlarına giriş yapan her gemi için 1 milyon $’a kadar hizmet bedeli yansıtılması ya da limanlara giriş yapan gemilerin taşıdığı ton başına 1.000$’a kadar hizmet bedeli ödenmesi gibi uygulamalar teklif ediliyor. Bununla birlikte Çin’de üretilen gemileri kullanan sevkiyat şirketlerinden filolarındaki Çin üretimli gemilerin payına bağlı olarak 1,5 milyon $’a kadar hizmet bedeli talep edilebilir. Öte yandan 24 ay içinde Çinli gemi üreticilerinden gemi teslimatı alacak şirketler de gemi başına 1 milyon $’a kadar hizmet bedeli ödeyecek.

Bu talepler göz önünde bulundurulduğunda sevkiyat şirketlerinin bu ödemelerden etkilenmemesi için Çinli olmamaları, filolarında %25’ten az Çin üretimli gemi bulundurmaları ve önümüzdeki iki yıl içinde Çinli tersanelerden teslim alacakları gemi bulunmaması gerekecek.

ABD Ticaret Temsilciliğine göre Çin’in denizcilik faaliyetlerindeki küresel hâkimiyeti yabancı şirketleri olumsuz etkileyip rekabeti zayıflatıyor ve Çin’e bağımlılık yaratıyor. Bununla birlikte Çin hükümetinin Çinli şirketleri büyük ölçüde kontrol edebilmesi tedarik zincirinin bütünlüğünü tehlikeye atıyor.

Sevkiyat danışmanlık şirketi Clarksons’a göre bahsi geçen uygulamalar 36.000’den fazla gemiyi etkileyip 52 milyar $’a kadar yıllık gelir sağlayabilir.