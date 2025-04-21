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ABD Çin yapımı gemilere yönelik planını gözden geçirdi

Pazartesi, 21 Nisan 2025 10:32:11 (GMT+3)   |   San Diego

Trump yönetimi ABD’de gemi inşaatını desteklemek ve Çin’in küresel sevkiyat ve gemi inşaat sektörlerindeki hakimiyetini azaltmak için geliştirdiği tartışmalı planın parçası olarak revize ettiği yeni hedeflerini açıkladı.

Önceki plan kapsamında Çin’de üretilmiş gemilerden ABD limanlarına girdiklerinde her liman girişinde 1,5-3,5 milyon $ hizmet bedeli alınması öngörülmüştü. Ton başına hizmet bedeli alınacak şekilde revize edilen planın küresel piyasadaki gerginliği artırması bekleniyor.

ABD Ticaret Temsilciliğinin yayımladığı yeni teklife göre 14 Ekim tarihi itibarıyla Çin üretimli ve Çinli şirketler tarafından işletilen gemilerden 55$/mt hizmet bedeli alınacak ve bu hizmet bedeline önümüzdeki 3 yıl boyunca her yıl 33$/mt artış yapılacak. Önceden her ABD limanına girildiğinde alınan hizmet bedeli artık yolculuk başına alınacak.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, basına yaptığı açıklamada, “Gemi ve sevkiyat sektörü ABD’nin ekonomik güvenliği ve serbest ticaret akışı konusunda hayati bir rol oynuyor. Trump’ın planıyla Çin’in bu sektörler üzerinde kurduğu hakimiyet azalacak, ABD tedarik zincirine yönelik tehditler ortadan kaldırılacak ve ABD üretimli gemi talebi güçlenecektir,” ifadelerini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu plana dair rahatsızlıklarını belirtti ve Çin’in ilgili gelişmeleri yakından takip edip kendi haklarını ve menfaatlerini korumak için gerekli önlemleri alacağını söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Gemi İnşa 

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