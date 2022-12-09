Tosyalı’nın Karadağ’daki Željezara Nikšić tesisini EPCG satın alıyor

Cuma, 09 Aralık 2022 12:17:32 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Karadağ merkezli elektrik dağıtım şirketi Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik’ten Željezara Nikšić çelik tesisini 20 milyon € karşılığında satın alacak.

15 milyon €’luk ilk ödeme Ocak ayında, 5 milyon €’luk ikinci ödeme ise EPCG’nin tesisi devralmasının ardından 15 Şubat tarihinde yapılacak.

EPCG güneş enerjisi sektörünü desteklemek için Željezara solar Nikšić adı altında bir bağlı kuruluş kurarak tesiste bir teknoloji merkezi açacak. Şirket ayrıca Nikšić’te güneş panelleri üretmeyi planlıyor.