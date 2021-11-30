Nippon Steel Tayland’da bulunan bağlı kuruluşlarını birleştirecek

Salı, 30 Kasım 2021 11:26:10 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Tayland’da üretim ve satış alanlarında faaliyet gösteren bağlı kuruluşları NS-Siam United Steel (NS-SUS) ile Siam Tinplate’in (STP) 2022 yılı Nisan ayında birleşeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, bu birleşmenin amacı üretim süreci boyunca altyapıyı güçlendirmek, her bir şirketin kaynaklarını tam anlamıyla kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve kalite ile teslimat açısından rekabet gücünü daha da geliştirmek.

NS-SUS, yıllık 1 milyon mt soğuk sac ve 360.000 mt galvanizli sac üretim kapasitesine sahipken, STP’nin yıllık 140.000 mt teneke ve 120.000 mt kalaysız çelik üretim kapasitesi var.

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirket küresel ham çelik kapasitesini mevcut 70 milyon mt’dan 100 milyon mt’a çıkarmak için Çin ve ASEAN ülkelerinde elektrik ark ocaklı bir çelik tesisi satın almayı veya bir tesise yatırım yapmayı da planlıyor.