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Tosyalı Avrupa’da yeni stratejik devralım için görüşmeler yapıyor

Çarşamba, 22 Ocak 2025 10:49:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Bloomberg HT’ye verdiği demeçte şirketin yeni yatırım planlarını paylaştı ve piyasaya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Tosyalı, geçtiğimiz yıl tamamlanan İspanya merkezli Baika Steel Tubular System satın alımının ardından şirketin Avrupa’da değeri yaklaşık 500 milyon $’ı bulabilecek bir diğer büyük stratejik devralım için görüşmeler yaptığını ifade etti. Tosyalı Holding’in çelik üretiminin yeterince güçlendiğini belirten Tosyalı, şirketin artık son kullanıcıya ulaşacak yeni yatırımlar yapması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan Tosyalı, şirketin Afrika’daki yatırımlarını artırdığını ve Cezayir’deki yatırımlarının yanı sıra Libya’da doğrudan indirgenmiş demir (DRI) projesinin kademeli olarak başlayacağına dikkat çekti. Son olarak Tosyalı Holding’in dünyanın en büyük 20 çelik üreticisinden biri olma hedefine adım adım yaklaştığını ekledi.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Devralım & Birleşme Tosyalı 

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