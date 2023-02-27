Tombador ve Usiminas demir cevheri tedarik sözleşmesi imzaladı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:00:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Tombador Iron Ltd, Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas ile bu yıl için demir cevheri tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Avustralya merkezli Tombador Iron’ın Brezilya’nın Bahia eyaletinde yer alan Tombador demir cevheri projesinin sahibi olduğu biliniyor. İki şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ve tedarik tonajına ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Sözleşme kapsamında şirketin Usiminas’a bölgede az bulunan parça cevher de dahil olmak üzere %65 tenörlü demir cevheri tedarik edeceği ve tonajın aylık değişeceği ifade edildi.

Tombador faaliyetlerine başladığı 2021 yılının Mayıs ayından bu yana 1,3 milyon mt demir cevheri üretti. Şirketin üretim kapasitesi aylık 80.000 mt seviyesinde yer alıyor.