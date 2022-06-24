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ThyssenKrupp ve Tata Steel’in birleşmesine yönelik red kararı onaylandı

Cuma, 24 Haziran 2022 13:32:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

AB Genel Mahkemesi, Avrupa Komisyonu’nun Almanya merkezli Thyssenkrupp ile Hindistan merkezli Tata Steel’in Avrupa operasyonlarının birleştirilmesine yönelik olumsuz kararını onayladı.

Mahkeme, komisyonun söz konusu birleşmenin iç pazarın önemli bir bölümünde etkin rekabeti engelleyeceği yönündeki beyanını destekledi.

2018 yılında şirketler komisyona ambalaj sektöründe kullanılan metalik kaplamalı ve lamine çelik ürünler ile otomotiv sektöründe kullanılan galvanizli çelik ürünlere yönelik yeni bir ortaklık kurma planlarını bildirmişti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2019 yılında komisyon, Tata Steel ve ThyssenKrupp arasında planlanan birleşmeyi, rekabetin azalacağı, farklı çelik ürünlerinde fiyat artışları görüleceği ve tarafların bu endişeleri gidermek için alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle reddetmişti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel ThyssenKrupp 

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