Ternium’un Meksika biriminin geliri birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:35:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium’un Meksika’daki faaliyetlerinden elde ettiği satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %43 artışla 1,81 milyar $ oldu.

Yapılan açıklamada, şirketin Güney Amerika birimindeki gelirinin ilk çeyrekte yıllık %100 artışla 680,8 milyon $ olduğu belirtildi. Ayrıca, diğer piyasalardaki geliri söz konusu çeyrekte yıllık %15 artışla 687,7 milyon $ oldu.

Ternium’un Meksika’daki çelik satış hacmi ilk çeyrekte yıllık %3 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, Güney Amerika’daki çelik satış hacmi söz konusu çeyrekte yıllık %64 artışla 623.000 mt oldu. Öte yandan, şirketin diğer piyasalardaki çelik satış hacmi ilk çeyrekte yıllık %20 düşüşle 778.000 mt seviyesinde kaydedildi.