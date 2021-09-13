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Ternium’un Kolombiya’daki yeni tesisi 186.000 mt inşaat demiri üretti

Pazartesi, 13 Eylül 2021 10:03:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ternium’un Kolombiya’da yer alan yeni tesisi Palmar de Varela’nın inşaat demiri ve nervürlü kangal üretiminin, faaliyetlerine başladığı 2020 yılının Kasım ayından bu yılın Ağustos ayına kadar 186.000 mt seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Ternium Colombia’nın, Palmar de Varela ve Manizales tesislerinde, bu yılın sonuna kadar 470.000 mt çelik üretmesi bekleniyor.

Şirketin’in Caldas’ta yer alan Manizales tesisinde kütük ve inşaat demiri üretimi yapılırken, Barranquilla’da yer alan çelik servis merkezinde dilinmiş, boyuna kesme, çekme tel, hasır tel ürünler ile özelleştirilmiş inşaat demiri üretimi yapılıyor.


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