Ternium Meksika çelik fiyatlarının ikinci çeyrekte artmasını bekliyor

Cuma, 30 Nisan 2021 10:45:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Güney Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, ikinci çeyrekte Meksika’da gerçekleşen satış fiyatlarının artmasını bekliyor.

ABD-Meksika-Kanada (USMCA) piyasasındaki fiyatların “artmayı sürdürmesi ve üç aylık sözleşmelerde belirtilen fiyatların, ilk çeyreğe kıyasla ufak bir gecikmeyle yüksek fiyat seviyelerden belirleneceği için” ikinci çeyrekte fiyatlar artış gösterecek.

Şirket ayrıca, ihracata dayalı sanayi kollarındaki müşterilerinden gelen güçlü talep ve ticari piyasadaki “istikrarlı” faaliyetle, çelik satış hacminin de Meksika’da iyileşme göstereceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan, şirketin Arjantin ve Brezilya’daki faaliyetlerinin ikinci çeyrekte durgun geçeceğine yönelik bir tablo çizildi.

Şirket, “2021’in ikinci çeyreğinde sevkiyatların, dayanaklı mal ve yapı malzemesine yönelik güçlü taleple desteklenen ilk çeyreğe kıyasla kısmen stabil kalmasını bekliyoruz,” dedi.

Slab birimi Ternium Brazil aracılığıyla Brezilya’da faaliyet gösteren şirket, ikinci çeyrekte, üçüncü taraflara yönelik çelik satış hacminin çeyreklik bazda düşmesini bekliyor. Bu duruma sebep olarak da Ternium Brazil’in, Ternium’un diğer tesisleriyle entegrasyonunun artması gösteriliyor.