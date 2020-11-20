Ternium Kolombiya’daki inşaat demiri tesisinde üretime başladı

Cuma, 20 Kasım 2020 10:57:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, Kolombiya’daki Palmar de Varela tesisinde üretime başladığını ve ilk inşaat demiri üretimini yaptığını açıkladı.

Tesis, üretim seviyelerinin belirleneceği ve düzenlemelerin yapılacağı “inceleme aşamasına” girdi. Ternium, yeni Palmar de Varela tesisinde testlerin 2021 yılının Ocak ayına kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. O zamana kadar şirket, yıllık 520.000 mt kapasiteli haddeleme hattının inşaat demiri ve diğer ürünleri üretmeye hazır hale gelmesini bekliyor.

Yeni çelik çubuk ve kangal tesisinin ilk olarak 2019 yılında tamamlanması bekleniyordu. Projenin başlangıcı önce bu yılın Nisan ayına, daha sonra da Covid-19 salgını nedeniyle yeniden Kasım ayına ertelenmişti.

Ternium’un Kolombiya’da birçok tesisi bulunuyor. Bunlardan biri Caldas’da bulunan ve kütük ile inşaat demiri üreten elektrik ark ocaklı Manizales tesisi. Biri de dilinmiş, boyuna kesme, çekme tel, hasır tel ve özelleştirilmiş inşaat demiri ürünler üreten Barranquilla’daki çelik servis merkezi.