TenarisSaudiSteelPipes bağlı kuruluşu TSM Arabia’nın tasfiye sürecini başlattı

Salı, 24 Şubat 2026 10:44:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Daha önce Saudi Steel Pipe Co. olarak bilinen Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi TenarisSaudiSteelPipes, yönetim kurulunun bağlı kuruluşu Titanium & Steel Manufacturing Co Ltd.’nin (TSM Arabia) tasfiye sürecinin başlatılmasını onayladığını açıkladı.

Ana faaliyet alanlarına odaklanma stratejisi

Şirket, söz konusu kararın petrol ve gaz, sanayi ve inşaat sektörlerine hizmet veren ana boru ve hizmet faaliyetlerine odaklanma stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

TSM Arabia’nın sermayesi 32 milyon SAR (8,53 milyon $) seviyesinde yer alıyor. Şirketin ana faaliyet varlıkları 2021 yılının Mart ayında Koch Chemical Technology Group Saudi Arabia Ltd’ye satılmıştı.

TenarisSaudiSteelPipes, tasfiyenin finansal etkisinin önemli olmayacağını ve sürecin tamamlanmasının ardından konsolide finansal sonuçlara yansıtılacağını bildirdi. 


