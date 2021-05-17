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Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Nisan döneminde hafifçe arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 10:32:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Nisan ayında 803.315 mt seviyesinde, Ocak-Nisan döneminde ise 3,29 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Nisan ayında CSC’nin faaliyet geliri Mart ayında kaydedilen 36,89 milyon NTD’ye kıyasla 36.91 milyar NTD (1,31 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 5,38 milyar NTD kâra kıyasla 5,51 milyar NTD (196,13 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dört ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %30,3 artışla 134,73 milyar NTD (4,79 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,58 milyar NTD zarara kıyasla 18 milyar NTD (640,36 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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