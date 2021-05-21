Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %44,5 arttı

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:22:29 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %2,8, geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre ise %86 artış kaydederek 3,22 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Mart ayında aylık %33,3 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %44,5 artarak 11,14 milyar $ seviyesinde yer aldı.