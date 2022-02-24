Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %36,1 arttı

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:48:04 (GMT+3) | İstanbul



Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %0,1 düşerken, geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %36,1 artış kaydederek 3,30 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Aralık ayında aylık %2,6 artış göstermişti.

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