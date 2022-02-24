﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %36,1 arttı

Perşembe, 24 Şubat 2022 11:48:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %0,1 düşerken, geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %36,1 artış kaydederek 3,30 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Aralık ayında aylık %2,6 artış göstermişti.


Etiketler: Güneydoğu Asya  ticaret  Tayvan  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Şub

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak’ta hafifçe düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %12,9 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak’ta %45 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

28 Oca

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2021’de arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

27 Oca

Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %0,09 arttı