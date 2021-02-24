Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %21,5 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 11:50:57 (GMT+3) | İstanbul



Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %8,3 düşerken, geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %21,5 artış kaydederek 2,42 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Aralık ayında aylık %8,9 artış göstermişti.

Son Tarihli İlgili Haberler

CSC Ocak ayı faaliyet gelirinde hafif artış açıkladı

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %1,7 düştü

POSCO dünyanın ilk LNG yakıtlı sevkiyatını gerçekleştirdi

Malezya Çin ve Vietnam’dan ithal boyalı saca dönem sonu incelemesi başlatacak