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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak ayında %21,5 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 11:50:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ocak ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %8,3 düşerken, geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre %21,5 artış kaydederek 2,42 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Aralık ayında aylık %8,9 artış göstermişti.


Etiketler: Tayvan  ticaret  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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