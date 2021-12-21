Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %52 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 09:56:00 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %1,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre ise %32,6 artış kaydederek 3,22 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Ekim ayında aylık %0,7 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %52 artarak 33,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.