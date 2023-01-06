Tayvan, Rusya ve Belarus’a bazı paslanmaz çelik levha kalitelerinin ihracatını yasakladı

Cuma, 06 Ocak 2023 12:37:23 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA), Rusya ve Belarus’un Tayvan çıkışlı ürünleri askeri amaçlarla kullanmasını önlemek için hemen yürürlüğe girmek üzere iki ülkeye yönelik yaptırımlarını genişlettiğini açıkladı.

Bakanlık 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik levhayı, başlıca nükleer enerji maddeleri, çeşitli eşya ve malzemeler, kimyasallar ve imalat makinelerine yönelik 50 ürün çeşidiyle birlikte söz konusu iki ülkeye ihracatı yasaklanan ürünler listesine dahil etti.

MOEA’nın Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımları genişletme kararı, ABD, AB, Japonya ve İngiltere gibi benzer düşünen taraflar tarafından uygulanan kısıtlamalarla uyumlu.