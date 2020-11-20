Tayland Vietnam ve Mısır’dan ithal sıcak saca antidamping vergisi soruşturması başlattı

Cuma, 20 Kasım 2020 11:14:30 (GMT+3) | İstanbul

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Vietnam ve Mısır’dan yapılan sıcak sac ithalatına yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.

Söz konusu ürün için belirlenen damping marjları Vietnam için %15,58 ve Mısır için %9,51 seviyesinde yer alıyor. Soruşturma, yerel çelik üreticileri Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited, G Steel Public Company Limited, GJ Steel Company Limited ve Sahaviriya Plate Mill Public Company Limited’in şikayetleri üzerine başlatıldı. İlgili tarafların yanıt vermesi için 15 günü var.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072, 72083990073, 72083990081, 72083990082, 72083990083, 72083990090, 72084000020, 72084000030, 72084000040, 72084000090, 72085100011, 72085100012, 72085100013, 72085100021, 72085100022, 72085100023, 72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100041, 72085100042, 72085100043, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085100090, 72085200011, 72085200012, 72085200013, 72085200021, 72085200022, 72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085200090, 72085300011, 72085300012, 72085300013, 72085300021, 72085300022, 72085300023, 72085300090, 72085490011, 72085490012, 72085490013, 72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042, 72085490043, 72085490051, 72085490052, 72085490053, 72085490090, 72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030, 72111413090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 72111913030, 72111913090, 72111919020, 72111919030, 72111919090, 72253090031, 72253090032, 72253090041, 72253090042, 72254090021, 72254090022, 72254090023, 72254090024, 72254090031, 72254090032, 72254090041, 72254090042, 72269110031, 72269110032, 72269110041, 72269110042, 72269190031, 72269190032, 72269190041 ve 72269190042 kodları altında kayıtlı bulunuyor.