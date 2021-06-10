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Tayland 14 ülkeden ithal sıcak saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 10 Haziran 2021 17:06:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Japonya, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Venezuela, Arjantin, Ukrayna, Cezayir, Endonezya, Slovakya ve Romanya’dan ithal edilen sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin dönem sonu incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. Bakanlık, söz konusu ülkelerden ithal edilen sıcak saca uygulanan sıfır ile %128,11 oranları arasında değişen antidamping vergilerini beş yıl süreyle devam ettirmeye karar verdi.

İnceleme geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yerel üreticilerin başvurusunun ardından başlatılmıştı ve beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine yönelik ürünleri kapsamıyordu.

Ülke

Antidamping vergisi oranı

Cezayir

33,26

Arjantin

37,94-53,09

Hindistan

20,02-31,92

Endonezya

24,48

Japonya

0-36,25

Kazakistan

68,11-109,25

Romanya

27,95

Rusya

24,20-35,17

Güney Kore

2,81-58,85

Slovakya

51,95

Güney Afrika

128,11

Tayvan

3,45-25,15

Ukrayna

30,45-67,69

Venezuela

78,44

Öte yandan, başka bir antidamping vergisi soruşturmasının sonucunda Tayland, Çin’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi uygulamamaya karar verdi.


Etiketler: Tayland  yassı ürünler  kota ve vergiler  Güneydoğu Asya  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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