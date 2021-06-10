Tayland 14 ülkeden ithal sıcak saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Japonya, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Venezuela, Arjantin, Ukrayna, Cezayir, Endonezya, Slovakya ve Romanya’dan ithal edilen sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin dönem sonu incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. Bakanlık, söz konusu ülkelerden ithal edilen sıcak saca uygulanan sıfır ile %128,11 oranları arasında değişen antidamping vergilerini beş yıl süreyle devam ettirmeye karar verdi.
İnceleme geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yerel üreticilerin başvurusunun ardından başlatılmıştı ve beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine yönelik ürünleri kapsamıyordu.
|
Ülke
|
Antidamping vergisi oranı
|
Cezayir
|
33,26
|
Arjantin
|
37,94-53,09
|
Hindistan
|
20,02-31,92
|
Endonezya
|
24,48
|
Japonya
|
0-36,25
|
Kazakistan
|
68,11-109,25
|
Romanya
|
27,95
|
Rusya
|
24,20-35,17
|
Güney Kore
|
2,81-58,85
|
Slovakya
|
51,95
|
Güney Afrika
|
128,11
|
Tayvan
|
3,45-25,15
|
Ukrayna
|
30,45-67,69
|
Venezuela
|
78,44
Öte yandan, başka bir antidamping vergisi soruşturmasının sonucunda Tayland, Çin’den ithal galvanizli saca antidamping vergisi uygulamamaya karar verdi.