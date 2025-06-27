Tayland sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yeni ithalat standardı getirdi

Tayland Sanayi Bakanlığı, genel yapısal faaliyetler için ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Tayland Endüstri Standartları Enstitüsü’nün (TISI) 1479-2566 standardına uyması gerektiğini açıkladı. Bu yeni düzenleme 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren 180 gün sonra yürürlüğe girecek. TISI 1479-2566 standardı, sıcak haddelenmiş yassı çeliğin kalitesini ve yapısal bütünlüğünü sağlamak için TISI tarafından belirlenen ulusal bir standart. İthalatçıların söz konusu ürün için bu standart kapsamında yeni bir ithalat lisansı başvurusunda bulunması gerekiyor.

Yeni standart, alaşım eklenmiş sıcak haddelenmiş yassı çeliğe %5 ithalat vergisi getirirken, Ti/Cr eklenmiş veya alaşımsız ürünlerin ithalatı %5 ithalat vergisinden muaf tutulacak.

Tayland’ın ithalat protokollerini daha yüksek kalite ölçütleriyle uyumlu hale getiren bu karar, bölgedeki çelik ticaret dinamiklerini etkileyebilir. Söz konusu değişiklik, ülkenin altyapı güvenliğine ve standartlaştırılmış malzeme kalitesine verdiği önemi vurguluyor.