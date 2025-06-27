 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayland...

Tayland sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yeni ithalat standardı getirdi

Cuma, 27 Haziran 2025 17:01:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Sanayi Bakanlığı, genel yapısal faaliyetler için ithal edilen sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Tayland Endüstri Standartları Enstitüsü’nün (TISI) 1479-2566 standardına uyması gerektiğini açıkladı. Bu yeni düzenleme 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren 180 gün sonra yürürlüğe girecek. TISI 1479-2566 standardı, sıcak haddelenmiş yassı çeliğin kalitesini ve yapısal bütünlüğünü sağlamak için TISI tarafından belirlenen ulusal bir standart. İthalatçıların söz konusu ürün için bu standart kapsamında yeni bir ithalat lisansı başvurusunda bulunması gerekiyor.

Yeni standart, alaşım eklenmiş sıcak haddelenmiş yassı çeliğe %5 ithalat vergisi getirirken, Ti/Cr eklenmiş veya alaşımsız ürünlerin ithalatı %5 ithalat vergisinden muaf tutulacak.

Tayland’ın ithalat protokollerini daha yüksek kalite ölçütleriyle uyumlu hale getiren bu karar, bölgedeki çelik ticaret dinamiklerini etkileyebilir. Söz konusu değişiklik, ülkenin altyapı güvenliğine ve standartlaştırılmış malzeme kalitesine verdiği önemi vurguluyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Alıcılar temkinli olduğundan fiyatlar üzerindeki baskı hafiflemedi

27 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa'da soğuk ve galvanizli sac fiyatlarındaki düşüş yaz döneminin talebi baskılamasıyla hız kazandı

27 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya'da spot yassı mamul fiyatları yatay ancak ciddi alıcılara indirim sunuluyor

27 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları aşağı yönlü

27 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

Tokyo Steel galvanizleme hattını yenileyecek

27 Haz | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Haziran 2025

27 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya nihai mamul ithalatı için yeni önlemler getirebilir

27 Haz | Çelik Haberler

Tayland Çin’den ithal soğuk rulo saca hile soruşturması başlattı

26 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 26. Hafta, 2025

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis