Tata Steel’in konsolide net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %661 arttı

Cuma, 12 Kasım 2021 11:10:00 (GMT+3) | Kalküta

Hint Tata Steel bir açıklama yayınlayarak, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârının yıllık %661,3 artışla 119,18 milyar INR (1,6 milyar $) seviyesinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış gelirleri yıllık %54,8 artarak 602,83 milyar INR (8,1 milyar $) oldu.

Şirketin metrik ton başına konsolide faaliyet kârı, ikinci çeyrekte, fiyat artışlarının desteğiyle yıllık %246 artarak 24.112 INR/mt (324$/mt) seviyesine yükseldi.

Tata Steel CEO’su ve İdari Yöneticisi T.V. Narendran, “Tata Steel olarak, ikinci çeyrekte güçlü mali sonuçlar elde ettik. Yurt içi çelik teslimatlarımız, talebin azalmasına rağmen %11 arttı. Bu durum, şirketimizin gücünü ortaya koyuyor. Kâr marjımız açısından risk oluşturan kömür ve enerji maliyetlerindeki artışı takip ediyoruz,” açıklamasını yaptı.