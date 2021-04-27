Tata Steel Thailand, artan talep nedeniyle yerel pazara odaklanacak

Salı, 27 Nisan 2021 16:30:33 (GMT+3) | İstanbul

Yerel medyaya göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tayland merkezli Tata Steel Thailand (TSTH), ihracat pazarları karantina önlemleri nedeniyle belirsiz olduğundan ve ülkedeki yeni yol inşaatları ile yol bakım projeleri çelik talebini artıracağından yerel satışlara odaklanacak.

Tayland, Laos ve Çin’in güneyini birbirine bağlayan hızlı tren projesinin, özellikle yüksek kaliteli inşaat demiri olmak üzere yaklaşık 500.000-600.000 mt çelik talebi yaratması bekleniyor.

TSTH’nin CEO’su Rajim Mangal, “Geçtiğimiz yıl Tayland’da çelik tüketimi 16,48 milyon mt’a ulaştı ve bu yıl çelik talebini artıracak olumlu sinyaller görüyoruz,” dedi ve şirketin yıllık 1,7 milyon mt olan çelik üretim kapasitesini artırmayacağını da sözlerine ekledi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, TSTH hükümetin altyapı projelerinin bu yıl çelik tüketimini 18-18,5 milyon mt’a çıkarmasını beklerken, ilk iki ayda yerel çelik talebi yıllık %6 arttı.

Şirket, çelik kalitesini iyileştirmek ve üretim verimliliğini artırmak için 2021-22 mali yılında 250-300 milyon THB (7,96-9,55 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Tata Steel, 2021-22 mali yılında çelik satışlarının 1,3 milyon mt’un üzerine çıkmasını bekliyor.