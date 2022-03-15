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Tata Steel Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürüne alternatif arıyor

Salı, 15 Mart 2022 10:15:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, şirketin Rusya çıkışlı koklaşabilir taş kömürüne alternatif aradığı açıkladı.

Rus koklaşabilir taş kömürü tedarikçileri ve bankalarıyla yapılacak işlemlere yönelik belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Narendran, koklaşabilir taş kömürü arzının %15’inin Rusya’dan sağlandığını belirtti.

Şirket Avrupa’daki faaliyetleri için Kuzey Amerika’dan yapılan tedariki artırmayı ve Hindistan’daki faaliyetleri için de geleneksel ithalat rotası olan Avustralya’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalat tonajını yükseltmeyi planlıyor


Etiketler: Tata Steel  Hint Yarımadası  çelik üretimi  hammaddeler  Hindistan  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »

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