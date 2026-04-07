Tata Steel 2025-26 mali yılında Hindistan tesislerinde ham çelik üretimini %8 artırdı

Salı, 07 Nisan 2026 13:51:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılında Hindistan tesislerinde yıllık %8 artışla 23,48 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek şimdiye kadarki en yüksek yıllık üretim seviyesine ulaştığını açıkladı.

2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 artışla 6,25 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin toplam satışları da üretimdeki artışa paralel şekilde yaklaşık %8 yükselerek 22,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket İngiltere’de dışardan alınan yarı mamullerden nihai mamul üretimi yapmaya devam etti. 2025-26 mali yılında satışlar yaklaşık 2,2 milyon mt olurken, Port Talbot tesisinde kurulacak yıllık 3 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tata Steel Netherlands ise 6,7 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirirken, satışlar 6,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

