Tangshan’da 2. seviye acil durum önlemleri devreye alındı

Pazartesi, 09 Şubat 2026 11:41:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Hebei eyaletinde önemli bir çelik üretim merkezi olan Tangshan yönetimi, kirliliği azaltmayı hedefleyerek 8 Şubat saat 12.00 itibarıyla 2. seviye acil durum önlemlerini devreye almaya karar verdi. Acil durum uygulamasının ne zaman sona ereceği daha sonra duyurulacak.

Çelik ve koklaşabilir taş kömürü gibi sektörlerde hammadde ve mamullerin kara yolu taşımacılığında yalnızca tamamen elektrikli veya yakıt hücreli ağır hizmet tipi yük araçları ya da Çin’in Aşama VI emisyon standartlarını karşılayan ağır hizmet tipi yük araçlarının (özel amaçlı araçlar ve tehlikeli madde taşıyan araçlar hariç, doğal gazlı araçlar dâhil) kullanılmasına izin verilecek. Hammadde ve mamul taşımacılığı yapan diğer sanayi kollarındaki işletmeler için ise Çin’in Aşama IV ve daha düşük emisyon standartlarını karşılayan ağır hizmet tipi yük araçlarının (özel amaçlı araçlar ve tehlikeli madde taşıyan araçlar hariç, doğal gazlı araçlar dâhil) kullanımı yasaklandı.


